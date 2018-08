President saabus Turja sadamat avama jalgrattal

Laupäeval tegi Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid meeldiva üllatuse Turja küla elanikele ja paljudele ümbruskonna inimestele, kui sõitis jalgrattal Kungla sadama lähistelt uuenduskuuri läbinud Turja sadamat avama.



”Kui kuulsime, et president siinkandis viibib, siis kutsusime teda sadamat avama. Ta võttis ettepaneku vastu. Palusime tal lindi läbi lõigata ja hiljem ka kõigile kohaletulnutele pidupäevatorti pakkuda,” rääkis Turja kalastajate seltsi juhatuse liige, sadama rekonstrueerimise üks algajatest Indrek Iljas.

Kalastajatele tehtud sadam



”Siin on üsna palju puutumata loodust. Loodan, et see ilus paik meelitab siia ka kaugemalt tulnud inimesi ja kohalikel meestel on nüüd paremad võimalused uuenenud sadamast kalavetele minna. Ennekõike ongi see ju kalastajatele tehtud sadam. Tunnustada tuleb külameeste ettevõtlikkust,” kiitis president Kaljulaid Turja kalastajate seltsi liikmete initsiatiivi sadama rekonstrueerimisel.

Möödunud aastal kirjutas Saarte Hääl, et põhjalik ümberehitustöö nüüdisaegseks kompaktseks kalasadamaks ootab ees Turja sadamat, kus on plaanis lammutada varisemisohtlik 46 meetri pikkune paadisild ja ehitada asemele 13 meetri pikkune betoonist sadamakai. Samuti taheti süvendada kalasadama akvatooriumi.

Laupäeval tõdes Indrek Iljas, et eesmärk on täidetud ja tehtud rohkemgi. ”Piirasime ala suurte kividega. Akvatooriumist tuli välja palju kila-kola,” märkis Iljas.

Sadama uuendamisele pani õla alla Saarte Kalandus. Euroopa Kalanduse Fondist eraldati Turja sadama jaoks 60 000 eurot. Rekonstrueerimistööde kogumaksumuseks kujunes 104 000 eurot. Ülejäänud raha tuli seltsi liikmeilt ja sadama osanikelt.

Iljase sõnul on kalameestel uuenduskuuri läbinud sadamas võimalus kasutada slippi. Plaanis on rajada 24 meetri pikkune ujuvkai, mis loodetakse sel aastal käiku anda. Akvatoorium süvendati 1,7 meetri sügavuseks. Suurte alustega väikesadamasse ei pääse, kaluripaadiga saab aga püügivetele lahedasti.

Kutselisi kalureid, kes Turja sadamat kasutavad, on tosina ringis, lisaks harrastuskalurid. Ahvena- ja haugisaagid on seal korralikud. Ka nende hind on kalameeste arvates vastuvõetav.

Angerjast pole lõhnagi



Kunagi tulid kalurid Turja sadamasse suurte angerjakogustega. Endine kalur Ivo Ratas meenutas, et omal ajal andis angerjalasti paadist kaile sikutada. Nüüd pole angerjast lõhnagi.

Turja meeste ettevõtlikkust hindas Kungla sadama lähedal elav Ratas kõrgelt, öeldes, et äge värk. Sellega nõustusid kõik, kes pärast sadama avamist suitsukala mekkisid.

”Kolkaküla patrioote on siin palju. Noored, kes on külast linnadesse läinud, tulevad suvel koju ja siit saavad nad paadiga merele. Võib-olla neist mõnigi tahab tulevikus maale elama tulla,” toonitas ettevõtlusega tegelev Indrek Iljas.