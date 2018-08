Reostuspomm tiksub edasi (GALERII)

Kuus aastat tagasi päevakorda kerkinud külaelanike mure Eikla külje all asuvate varisemis- ja reostusohtlike kolhoosihoonete pärast pole ikka veel lahendust leidnud.



Eikla piirkonna kogukonna esindaja Boris Lehtjärv on viimastel nädalatel liistule võtnud nii keskkonnainspektsiooni kui ka Saaremaa valla töötajad, tuletades meelde, et keset Kaubi küla laiub jätkuvalt varisemisohtlik kolhoosihoonete kompleks, kus vedelevad kahtlased õlivaadid ja mürgitünnid.

Esmakordselt kajastas Saarte Hääl kolhoosihoonetest lähtuvat reostusohtu 2012. aasta suvel. Artiklis andis tollane Kaarma vald teada, et omavalitsus ei saa eraomaniku valdustes ilma viimase nõusolekuta midagi ette võtta ning tõele au andes polegi midagi ette võetud. “Kuue aasta jooksul on asi veelgi hullemaks muutunud ning pilt, mis meile täna avaneb, on lausa kohutav,” märkis Boris Lehtjärv Saaremaa vallale saadetud kirjas.

Veel on maitse juures



Vanas Eikla töökojas, kuhu võib takistamatult sisse astuda igaüks, käivad autoomanikud kanali peal õli vahetamas. Reostusohu vähendamiseks vedas kohaliku saekaatri omanik kanali põhja saepuru. Kohalikud kahtlustavad, et õlireostus on jõudnud piirkonna kaevuvette. “Veel on maitse juures ja ühe talu veefilter on tumedaks tõmbunud,” lausus Lehtjärv.

Nagu kuus aastat tagasi, levib väetisekuurist nüüdki ninna kirbe mürgihais. Jätkuvalt on laokil poolikud väetise- või mürgikotid, järgmises ruumis katab aga põrandat pehme löga ja vedelevad ümberlükatud tünnid. Kuus aastat tagasi kirjutas Saarte Hääl, et Eikla tondilossid käivad käest kätte ja et maa on jaotatud tükkideks ning mitte keegi ei tea täpselt, kelle omand täpselt kus asub.

Nüüd teab Lehtjärv, et vähemalt osa problemaatilisest kinnisvarast kuulub pankrotti läinud palkmajade ehitaja Housemaker OÜ pankrotivara hulka. Pankrotihaldur Martin Krupp ütles Saarte Häälele, et läheb selle nädala lõpus kohapeale olukorraga tutvuma. Tekkinud on lootus, et kogu varandus saab uue omaniku. Võimaliku reostuse lubas Krupp peatselt likvideerida.

Üllatav olukord



Eiklas valitseva korralagedusega tutvumas käinud Saaremaa valla keskkonnaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul vajab olukord lahendamist. “Olen üllatunud, et kuue aastaga pole midagi muutunud, et midagi pole ära koristatud,” sõnas Koppel. Enne järgmiste sammude astumist ootab vallavalitsus samuti olukorraga tutvumas käinud keskkonnainspektsiooni järeldusi. Seejärel võtab vald ühendust hoonete omanikega, et arutada muu hulgas võõrastele hoonetele juurdepääsu tõkestamist.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juht Jaak Haamer ütles, et kui Eikla reostuse teema kuus aastat tagasi üles kerkis, käis jutt väetisetünnidest vanas töökojas. “Siis sai omanikule korraldus antud need sealt ära koristada ja siis omanik seda ka tegi,” rääkis Haamer. Pärast seda ei ole keskkonnainspektsioon näinud vajadust kohapeal käia, kuna otsest ohtu pole olnud. “Saan aru, et ka tänasel päeval on elanikel rohkem muret sellega, et seal hooned lagunevad ja pigem rohkem nagu heakorraküsimus on tänane teema seal,” sõnas ta.

Haamer lisas, et ta ei ole oma alluvate eelmise nädala reidi tulemustega veel kursis, aga midagi tõsist seal ilmsiks ei tulnud. “Kui seal oleks olnud midagi väga ohtlikku ja keskkonnale ebasõbralikku, küll seal oleks selles osas meetmeid võetud,” lausus ta.

Boris Lehtjärv ütles, et järgmisel nädalal arutatakse Eiklasse kolhoosiajast jäänud pärandi teemat vallavanem Madis Kallasega.