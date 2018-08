Varas viis auto omaniku nina alt

Laupäeva hommikul kella üheksa ajal istus varas Laadjala külas Metsa Johani talus lukustamata sõiduautosse Hyundai Getz ja sõitis omaniku silme all minema. Eile oli sõiduk veel leidmata.



Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp ütles, et auto omanik nägi, kuidas varas sõidukiga minema sõitis ja andis sellest ka politseile teada. “Autol olid võtmed süütelukus ning auto oli lukustamata. Politsei hakkas sõidukit kohe otsima, kuid seni pole seda õnnestunud leida. Asja uuritakse kui vargust, selle eest saab kohtus süüdimõistmisel karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”

Sõiduk on beež ja kandis registrinumbrit 330AYL. Kes sellist sõidukit liikumas näeb, palutakse teavitada politseid telefonil 110.

Autode varastamine või omavoliline kasutamine pole Saaremaal tavapärane, sel aastal oli see teine juhtum. Eelmine, juulis varastatud auto leiti Leedust ja varguses kahtlustatav õnnestus samuti kinni pidada. Mullu tuli terve aasta peale vaid kaks juhtumit.

Kuigi autovargused on Saaremaal erandlikud, tasub sõiduk alati lukustada. See küll ei taga Lepa sõnul varguse eest kindlat kaitset, kuid vähendab varastamise tõenäosust. Lukustatud ja signalisatsiooniga autosid varastavad professionaalsed ja spetsiaalset tehnikat kasutavad välismaalt pärit vargad, kes on seni tegutsenud mandril ning Saaremaale kippunud pole.

“Oluline on ka, et saaksime vargusest teada kiiresti. See annab võimaluse töötada kuumadel jälgedel ja kasutada teistsuguseid menetluslikke võtteid. Kui saame auto vargusest teada tunde või päevi hiljem, pikeneb auto ja varga otsimise aeg.”