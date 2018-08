Alunaut lööb laovaru letti madala hinnaga

Kuivõrd odavalt, ei taha Saaremaa alumiiniumpaatide ehitusfirma avaldada, kuid kindel on see, et eeloleval laupäeval on Tornimäel tegutsevas Alunaudis paadihinnad sellised, mida enne pole nähtud.



“Meil on väiksema otsa paatidest igast mudelist midagi nii-öelda laovaruna sees,” selgitas ettevõtte tegevjuht Mark Muru. Nendele siis teevadki nad võimalikult madala hinna just merepäevade puhuks ja kui õnnestub, siis katsuvad nad sedaviisi oma laovarusid vähendada, et 2019. aasta mudelitele ruumi teha. “Hinnad on saladus ja neid näeb alles siin,” muheles Muru. “Seda võin öelda, et sellest madalama hinnaga kasutamata Alunaudi paati kuskilt ei saa ega saa saamagi,” kinnitas ta.

Mõned paadid lähevad Muru sõnul letti ka päris tootmise otsehinnaga.