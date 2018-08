Arensburgid otsivad Arensburgist oma juuri

Perekond Arensburg – Gimena, Daniel, Laura ja Ana – on veendunud, et nende esivanemad on kunagi Saaremaalt laia ilma rännanud ning võtnud just siit kaasa selle perekonnanime – Arensburg.



Kas see päriselt nii võis olla, neil kinnitus puudub. Kuid oma 15 aastat tagasi hakkas Gimena ja Danieli isa Bernardo asja lähemalt uurima. Nende esivanemad seadsid end sisse Odessas, kus sündis ka Bernardo isa ja Gimena vanaisa Ilja Arensburg. Ilja emigreerus 1905. aastal Argentinasse ja hiljem Tšiilisse, kus sündis Bernardo. 1978. aastal kolis perekond Hispaaniasse.

Bernardo elupäevad lõppesid küll paari aasta eest, kuid õde-venda Gimena ja Daniel ning nüüd ka Danieli tütred Ana ja Laura uurivad asja õhinal edasi. Nad on veendunud, et nende esivanemad pidid pärit olema Saaremaalt, kunagisest Arensburgist.

Seda põhjusel, et kunagi anti mujalt tulnutele perekonnanimeks just selle paiga nimi, kust nad pärit. Vähemalt nii on neile kinnitatud. “Kui meie pere Odessasse jõudis, hakati neid kutsuma kui “Arensburgist tulnud” ja sealt edasi kinnistus see perekonnanimena,” kõneles Gimena. Mis perekonnanime nende esivanemad Saaremaal elades kanda võisid, Arensburgid ei tea.

Arensburgid on oma perekonnanime lugu kirglikult uurinud juba aastaid. Ometi jõudsid nad siia alles nüüd, kui Bernardot enam nendega pole. See ei tuhmista aga ta laste ja lastelaste ülevaid tundeid Kuressaare vastu. Täna nende puhkus siin küll lõpeb, kuid Saaremaal viibitud ajal üritasid nad leida nii palju erinevaid seoseid nimega Arensburg, kui võimalik. Peatuspaigakski valiti endale Arensburgi hotell ja Gimena tunnistas naljatamisi, et võib-olla on nende perekonnanimi toonud neile siin ka mõne väikese soodustuse. Ehkki see pole olnud kaugeltki nende külaskäigu eesmärk.

Samuti külastati Kuressaare linnust ja üritati sealsetelt töötajatelt veidi infot saada Arensburgi nime osas. Ana sõnul oli huvitav kuulda, kuidas inimesed kunagi Arensburgis elasid ja millised nad olid. “Me ei tea muidugi, kas kogu see lugu on üdini tõde, kas nad võisid olla meie sugulased ja kas me päriselt olemegi siit pärit, aga meie usume seda, see on ilus lugu,” naeris Ana.

Põnev lugu ootab järge

Kui keegi teab Arensburgi nime loost midagi täpsemalt või omab infot oma esivanemate kohta, kes samuti võisid siit kunagi Odessasse liikuda, andku endast märku nii Saarte Häälele saartehaal@saartehaal.ee kui ka otse perekond Arensburgile lauarensburg@gmail.com.



“Teame, et pärineme juudi perest, seega võib-olla aitab see infokild lugejatel otsi omavahel kuidagi rohkem kokku viia,” märkis Ana Arensburg.