JUHTKIRI: Robot koputab uksele

Viimased uudised pakisaatmise valdkonnas näitavad, et see kogub aina rohkem tuure. Saarlased on agarad endale asju tellima, muhulased saadavad ka päris palju. Pakiautomaate lisandub kindlasti veel.



Alles 10 aastat tagasi Mandri-Eestis alustanud pakiautomaatide võrgustik on nüüdseks muutunud juba nii tavaliseks, et vahest igaüks meist on käinud raudkapist saadetist välja võtmas või sinna midagi panemas. Ilma ei oskakski.

Pakiautomaatide kasutamise kasv ei ole tegelikult midagi üllatavat. Nagu ikka, jääb rahvast vähemaks, igasugu mehitatud teenused aina kaugenevad. Õigupoolest pole neid enam vajagi. Vaevalt tänapäeval keegi väga viitsib postkontoris pakiga seista ja oodata, kui tema ees järjekorras mitu inimest marke ostavad või tähtkirja saadavad. Pakiautomaadis käib asi lihtsalt ja kiiresti.

Teine asi on Saaremaal see, et paraku on kohalik kaubandusvõrk suhteliselt piiratud. Pealinna-laadset valikut ei ole ning selle vähemagi pärast tuleb Kuressaarde sõita. Orissaarest ja Liivalt ju kõike tarvilikku ei saa. Mis siis muud, kui tuleb tellida.