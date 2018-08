Kõrkvere selts tahab uuendada köögitehnikat

MTÜ Kõrkvere Selts tahab uuendada oma seltsimaja köögitehnikat ja loodab vajalikud 1000 eurot kokku saada Hooandja kaudu.



“Omal jõul me uut tehnikat soetada ei suuda,” ütles Kõrkvere seltsi juhatuse liige Mari Pihl, lisades, et plaanide rahastamiseks oli erinevaid variante, aga lõpuks otsustati Hooandja kasuks. “Me siin mõtlesime ühte- ja teistpidi ning leidsime, et äkki on Hooandjas alustada kõige targem. Rahvas saab anda anonüümselt raha ja neil, kes meid teavad, on nii võimalus aidata.”

Esialgu on vaja vahetada elektripliit, külmutuskapp ja pesumasin, aga kui raha jääb üle, siis on kindlasti veel asju, mida uuendada. Mari Pihli sõnul leiab köögitehnika palju kasutamist, sest seltsimajas käib kogu aeg tegutsemine.

“Populaarseks on saanud enamasti üle nädala toimuvad supipäevad. Lisaks on veel erinevad üritused, sünnipäevad ja muud peod nii, et köögis on pidev toimetamine,” märkis Mari Pihl. Seni on toimunud supipäevad 14 korda, osavõtt on olnud aktiivne ja rahvas rahul. “Iga euro on meile oluline ja te kõik saate anda oma panuse, aidata täituda meie suurel unistusel, eriti meie superkokkade unistusel!”

Sel kevadel sai selts Kogukondade EV 100 taotlusvoorust oma projektiga “Majale uued silmad” raha tagumise saali akende jaoks ja välimise seina soojustamiseks.

“Kõrkvere küla on ajaloos esmakordselt mainitud 1343. aastal, seega saame tähistada küla 675. aastapäeva juba uute akendega saalis,” märgib selts Hooandjas toodud üleskutses. MTÜ Kõrkvere Selts tegutseb Kõrkvere külas, endise koolimaja ruumides. Seltsi kuuluvad üheksa külaga kogukond ja suvesaarlased. Seltsis on liikmeid 53, aga suurematel väliüritustel on koos käinud ka üle 150 inimese. Eelmisel aastal sai seltsi maja 90-aastaseks.