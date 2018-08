Kurikael varastas mänguväljaku atraktsioonilt mutrid

Orissaares Kuivastu maantee ääres asuval laste mänguväljakul oli suur ühe lapsevanema üllatus, kui ta avastas, et kellegi kuri käsi on atraktsiooni koos hoidvatelt poltidelt eemaldanud mutrid ja seibid. Pahanduse avastanud Kristjan Kana sõnul pole neid niisama lihtne ära keerata. “Näpuga neid sealt lahti ei keera, ikka 17 mm võti pidi sel inimesel taskus olema,” kinnitas ta. Kõik oli jäetud nii, et esmapilgul ei pruukinuks aru saadagi, et mutrid kadunud ja kinnitused ei pea.

Paadiehitajast mees läks ja tõi uued mutrid ning parandas atraktsiooni kohe ära.