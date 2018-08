Laevaehitaja vajab vähemalt kümmet uut töötajat

Nasval tegutseva Saare Yachts’i ehk endise nimega Saare Paadi jaoks on aasta seni olnud väga kiire. “Kui käibenumbreid vaadata, siis on kasv kahekordne,” tunnistas ettevõtte juht Peeter Sääsk.

Samas tuleb tema sõnul tunnistada, et 2017 oli väga aeglane aasta ning see teeb võrdluse ehk liiga uhkeks. “Hetkel oleme kuni 2019. aasta suveni välja müüdud ja uusi tellimusi lisaks vastu võtta ei julge,” tõdes Sääsk. Seega peab laevaehitaja Sääse sõnul rohkem kui kümme uut töötajat juurde palkama. “Aga kas me neid leiame ja kus me neid leiame, on suur küsimärk.”