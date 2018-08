Lühidalt KULTUURIST

Tarrvi Laamanni “Saar” kunstistuudios



Saaremaa kunstistuudios on eksponeeritud rännumehest kunstniku Tarrvi Laamanni maalid ja graafika.

Kunstnik on tuntust kogunud eelkõige oma graafiliste teostega (ksülograafia ja mokuhanga), mis väljendavad hipilikku maailmaarmastust ja vabaduseiha. Kunstniku töid iseloomustab erksa julge joonega laad ning külluslikkus, mis on enim mõjutusi saanud reggae-kultuurist.

Laamanni isikunäituse “Saar” teosed viivad meid kaasa kunstniku õnneotsingutele erinevatesse paikadesse: Itaaliasse, Indiasse, Jamaicale ja Kuubale.

Lars Ledeni maalid Raegaleriis



Eile avati Kuressaare Raegaleriis Soome-Rootsi kunstniku Lars Ledeni maalinäitus “Loomine/Genesis”.

Algus, põhjus, teke, päritolu – need on teemad, millest on inspireeritud Ledeni akrüül- ja õlimaalid. Lars Leden sündis 1948. aastal Göteborgis ja kasvas üles Hedenis, Rootsis. 1983. aastast elab ta Soomes. Peale kunstialase hariduse on Leden omandanud ka tehnilise hariduse ning tal on 1988. aastast filosoofia ja teadustehnika doktori kraad Lundi ülikoolist.

Meistriklassi õpilaste kontserdid



Täna, homme ja ülehomme on võimalik osa saada XV Kuressaare viiuldajate meistrikursuse tasuta kontsertidest.

8. augustil kell 18 on viiuli meistrikursuse galakontsert “Võluviiul” kultuurikeskuses. Kontserdil astuvad üles viiuldajad, kes on varasematel aastatel kursustel osalenud. Teiste hulgas esinevad ka Anna-Liisa Bezrodny ja Johannes Põlda.

9. augustil kell 18 toimub kontsert Loona mõisas ja 10. augustil kell 12 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis. Kontsertide kunstiline juht on Mari Tampere-Bezrodny.

Muhus tulevad pärismuspäevad



Eeloleval nädalvahetusel, 11.–12. augustil toimuvad Muhus Eesti saarte pärimuspäevad, kus saab osaleda erinevates õpitubades Liiva koolimajas ja Muhu muuseumis.

Kultuuritoimetus