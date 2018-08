PILTUUDIS: Kesklinna tööd laienesid Kauba tänavale

Sel nädalal liiguti Kuressaare kesklinna uuendamisega Kauba tänavale. Praeguseks on tänav üles kaevatud.

Tööde käiku jälgis ka arheoloog Garel Püüa, kelle sõnul midagi üllatavat sellelt tänavalt maapõuest ei leitud.

Pigem on asjalood nii, et kuigi vanemad pildid näitavad tänaval ilusat sillutist, siis korduvate trassitööde tõttu on sillutis juba varemalt üles kooritud.

Suurema hoo saavad tööd sisse tuleval nädalal, kui merepäevade lõppedes pakivad ennast kokku välikohvikud ning ehitustööd laienevad Lossi tänavale ja üle kogu keskväljaku.