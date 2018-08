Saaremaa noorkotkad Rootsis laagris

5. augustil algas Rootsis Jönköpingi lähistel eestlaste pesapaigas Metsakodus lastelaager Suvekodu, mida aitavad korraldada ka Saaremaa noorkotkad.



Suvekodu 68 lapsest 17 on Eestist, et aidata laagris eesti keelt värskena hoida. Laste vanusepiir ulatub 8-st 14-nda eluaastani. Laagri 23-liikmeline personal koosneb peamiselt rootsieestlastest, kuid appi on kutsutud ka pedagooge ja praktikante Eestist, Soomest ja Luksemburgist ning Kaitseliidu Saaremaa maleva noorkotkaid.