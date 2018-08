Saarlaste pakisaamise lembus tõotab automaatidele lisa

Et Saaremaal ja Muhus on pakiautomaatide kasutamine tugevalt kasvanud, plaanivad erinevad operaatorid automaatidele lisa juba lähiajal.



Saarlaste pakkide saamise lembust kinnitavad kõik operaatorid kui ühest suust. Omnival on praegu Saaremaal ja Muhus neli pakiautomaati: Liiva Alexela pakiautomaat, Orissaare pakiautomaat, Kuressaare Maxima XX pakiautomaat ja Kuressaare Smuuli pakiautomaat. Värskeim neist ehk Liiva Alexela pakiautomaat paigaldati 18. juulil, teised kolm pakiautomaati on olnud oma asukohtades juba pikemalt.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv tõdes, et e-kaubandus kasvab nii Eestist kui ka välisriikidest kaupade tellimise osas. “Kuigi suvekuid võib pigem madalhooajaks nimetada, siis augustis hakkab pakisaatmine taas hoogu koguma ning kasv jätkub sujuvalt aasta lõpuni, saavutades tipu jõulueelsel perioodil,” kõneles ta.

Ennetavad pakiuputust



Kuna e-kaubanduse kasv on kiire, siis on trendiks kujunenud ka see, et mööduva aasta jõuluaegsed rekordmahud saavutatakse järgmisel aastal tavaliselt juba novembris, vahel isegi oktoobris. “Selleks, et “pakiuputust” ennetada, oleme tänavu ka mitmetele olemasolevatele populaarsetele pakiautomaatidele kappe juurde lisanud,” kinnitas Kaiv.

Teatavasti on pakiautomaat Eestis eelistatuim kanal nii pakkide saatmisel kui ka kättesaamisel. Üle 80% inimestest soovib oma pakitoimingud läbi viia just pakiautomaadi juures. Võrreldes 2017. ja 2018. esimest poolaastat, on pakiautomaadi pakkide arv kasvanud Kaivu sõnul ligi kolmandiku võrra.

Pakiautomaati tellitakse tema sõnul eelkõige väikseid ja keskmise suurusega asju – elektroonikat, ehteid, rõivaid, jalanõusid, kosmeetikat –, mille keskmine kaal on ligikaudu kaks kilogrammi. “Seda peegeldab ka väikeste, keskmiste ja suurte kappide osakaal automaatide puhul,” märkis Kaiv. “Samas ei saa öelda, et suured kapid kasutust ei leiaks. Sageli tarnitakse pakiautomaatidesse ka 20–30 kg saadetisi.”

Pakiautomaadil on Omniva meediasuhete juhi sõnul ka see fenomen, et automaadi paigaldamise järel hakkavad piirkonna pakimahud kasvama. Omniva juhatuse liikme Ansi Arumeele sõnul on Omniva nägemus, et pakiteenused peaksid tulema inimesele nii lähedale kui võimalik ning selle valguses võiks Eestis olla julgelt 1000 pakiautomaati. “See ei tähenda, et kõik need automaadid oleksid sellised, nagu me neid täna oleme harjunud nägema, vaid pakiautomaat hakkab oma mahutavuselt vastama piirkonna vajadustele,” märkis Kaiv.

Kaivu kinnitusel on Saare- ja Muhumaa pakiautomaatidele kahtlemata lisa tulemas. “Sügisest laiendame oluliselt pakiautomaatide võrgustikku, paigaldades uusi pakiautomaate ka väiksematesse linnadesse/asulatesse, kuid hetkel ei ole kõik asukohad veel lõplikult kokku lepitud,” nentis ta. Uusi pakiautomaate on nad samas tänavu paigaldanud Eestisse juba 24 ja seda just väiksematesse paikadesse.

Itellal on samal ajal praeguse seisuga Saaremaal kaks pakiautomaati ja mõlemad asuvad Kuressaares, täpsemalt Kihelkonna Mini-Rimis ja Saare Selveris. “Itella SmartPOST-i automaadid leiab alati siseruumidest, seda eesmärgiga tagada maksimaalne töökindlus ja kasutusmugavus,” ütles Itella Estonia OÜ pakiteenuste direktor Rauno Parras.

Pakimahud kasvavad ka tema kinnitusel üle Eestis, sh Saaremaal. “Näiteks Itella SmartPOST-i 2018. aasta esimese kuue kuu eraisikutest klientide pakimahud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18 ja äriklientide pakimahud 22 protsenti,” sõnas Parras.

Mahtude suurenemise peamised põhjused on tarbijate usaldusväärsus viimase miili teenuse vastu, e-kaubanduse jätkuv kasv ning Eesti e-kaupmeeste investeeringud veebipoodidesse eesmärgiga teha tarbijate ostukogemus veelgi nauditavamaks. “Ühte pakiautomaati külastab ühe kuu jooksul tuhandeid inimesi ja Saaremaa ei ole siinkohal erand,” kinnitas ta.

Parrase sõnul on tore näha, et Saaremaal leidub pakiautomaatidel palju aktiivseid kasutajaid. “Kuna mõlema Kuressaares asuva pakiautomaadi koormus on vägagi korralik, siis laieneb Itella SmartPOST-i kohalolek Saaremaal juba lähiajal,” kinnitas Parras. “Augusti jooksul avame kolmanda pakiautomaadi Auriga keskuses. Lisaks mõtleme tõsiselt pakiautomaadi paigaldamise peale Muhusse, täpsemalt Liivale.”

Muhulased on usinad



Hiljuti avas oma pakiautomaadid saartel ka DPD Eesti AS, mille e-kaubanduse juhi Margot Posti sõnul on nii Muhu kui ka Kuressaare pakiautomaat vastu võetud oodatust isegi paremini. “Juba esimesel täispikal kuul oli pakiautomaatide täitumus mitu korda kõrgem kui tavaliselt äsja avatud automaatide puhul esimesest päevast peale,” kõneles Posti. “Selle üle on meil ääretult hea meel, et info meie pakiautomaatidest on paljudeni jõudnud ja näitab vajadust pakiautomaadi teenuse järele kõikjal.”

Juuli oli Posti sõnul väga hea kuu – pakiautomaatide pakimahud kasvasid võrreldes juuniga üle 40%. “Eelkõige teeb rõõmu, et kõige suurema südamega on pakiautomaadid vastu võtnud just väiksemate kohtade elanikud,” kõneles Posti.

Enamik pakke tellitakse tema sõnul automaati Eesti ja Euroopa e-poodidest – eelkõige kodukaupa, kosmeetikat, elektroonikat – ja siin ei ole märkimisväärseid erinevusi võrreldes muu Eestiga. “Vähemalt mitte suveperioodil, kus tegelikkust võivad, aga ei pruugi, moonutada mandrilt pärit suvitajad,” tähendas ta. “Mis puudutab pakisaatmist, siis Muhu elanikud paistavad silma tavapärasest aktiivsemate pakisaatjatena.”