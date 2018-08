TÄNAVAKÜSITLUS: Kas olete hinnatõusu märganud?

Tarbijahinnaindeksi muutus oli võrreldes eelmise aasta juuliga 3,5%, teatab statistikaamet. Kaubad olid eelmise aasta juuliga võrreldes 2,9% ja teenused 4,4% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta juuliga võrreldes tõusnud 10,1% ja mittereguleeritavad hinnad 1,7%.



Ülle Kuld: “Ikka olen märganud jah. Päris probleem pole, kallimad asjad jätan vahel ostmata küll. Kõige rohkem on märgata bensiini hinna tõusu, see kohe ärritab.”

Riho Räim: “Isegi kui olen seda märganud, ma arvan, et ma ei raiska oma aega sellele, et juurelda selle kallal, kas ta on odavamaks või kallimaks läinud. Järelikult elu on siuke ja mis siis ikka teha. Aga ma arvan, et päris kõik hinnad ikka ei ole tõusnud.”

Joosep Murekas: “Eriti märganud ei ole, kuid mõne asja hind on tõusnud küll. Vajalikku seepärast ostmata ei jäta. Täpseid tooteid nimetada küll ei oska kohe, mille hind tõusnud on.”

Käthe Pihlak: “Mõned hinnad on võib-olla tõusnud, mõned langenud. Mina ei pane küll eriti tähele. Kasvanud on maasikate ja vaarikate hinnad. Toit on juba suhteliselt võrreldes muude asjadega odav. Kütusehind käib siia-sinna, aga viimase aasta jooksul on tõusnud.”

Heljo Noogen: “Nii kaugelt tagantjärele ei oska küll öelda, aga ma arvan, et ega nad kunagi odavamaks pole küll läinud. Ei märka eriti, et ostukorv kallim oleks, ma nii vähe tarbin ja suuri koguseid ei osta. Muidugi, kes see ikka tahab, et hinnad tõuseksid.”

Arti Allmägi: “Ostmata midagi jätnud ei ole, pigem aga jälgin alternatiive, mis on natukene odavamad. Kui kaks sarnast toodet on kõrvuti, ühel on soodushind, tasub ikka see võtta.”

Leelo Viljakainen: “Arvatavasti olen märganud. Päris nii ei ole, et kohe vaatan, et miski on täna kallim, lihtsalt on märgata, et toidukorv on kallim.” “Kes see ikka tahab rohkem maksta,” vastas ta küsimuse peale, kas selline hinnatõus teda pahandab.

Kaido Kaasik: “Õlle hind on kallim, kala on ka nagu tõusnud. Minu arust on pagaritooted läinud kallimaks. Huvitav on see, et kirjutatakse, et sealiha tarbimine on suurenenud, aga sealiha hinda hoitakse jätkuvalt madalal. Eks ikka vaatan hindu ja soodushindu natuke, inimene on inimene, kui sa näed ikkagi, et on võimalus soodsamalt saada.”

Küsinud Hannes Iir

Pildistanud Allan Mehik