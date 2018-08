40. lennul möödus 60 aastat lõpetamisest

Eile kogunesid Saaremaa ühisgümnaasiumi ehk tollase nimetusega Kingissepa Viktor Kingissepa nimelise keskkooli 60 aastat tagasi lõpetanud 40. lennu vilistlased oma vana koolimaja, nüüdse täiskasvanute gümnaasiumi hoone juurde kokkutulekule.



Vilistlase Enn Kreemi sõnul lõpetas 1958. aastal keskkooli 46 saarlast, kellest 44 jätkasid õpinguid kõrgkoolides. “Meil oli koolis lausa võistuõppimine. Kui Juss sai nelja, siis mõtlesin, et mina pean selles aines viie saama, teen Jussile ära,” meenutas Kreem koolipõlve.

Admiral Makarovi nimelise Leningradi kõrgema merekooli cum laude lõpetanud Jaan Jalakaga juhtus aga selline naljakas lugu, et oma hõbemedalist sai ta teada aastaid hiljem. “Kui ma 2005. aastal tagasi Saaremaale elama tulin, andis direktor Aro selle mulle üle. Vaatasin seda ja ütlesin, et see pole ju see medal. Tollal olid kõik medalid Lenini pildiga. Õigel ajal kätte saadud medal oleks mulle kõikide ülikoolide uksed avanud,” naljatas Jalakas.

Kokkutulekule tuli ka õpetaja Helgi Kivi, kes andis toona neidudele kehalist kasvatust. “Mul on sellest lennust väga ilusad meenutused. Nad on kõik mulle väga kallid. Kõik olid kõvad sporditüdrukud – kes mängis võrkpalli, kes tegi kergejõustikku,” meenutas õpetaja Kivi.

Asta Mägi, kes Kuressaares oli võrkpallitreener ja Tallinnas kehalise kasvatuse õpetaja, rõõmustas kohtumise üle kunagise õpetaja ja koolikaaslastega.

Keskkooli hõbemedaliga lõpetanud Aime Suurpere, kes elutöö teinud keemikuna Tallinna tehnikaülikoolis, toonitas, et tema on mänginud ka ülikooli võrkpallinaiskonnas.

“Me tuleme siia rõõmuga. Algul käisime iga viie aasta tagant kokkutulekutel, viimasel ajal käime üha sagedamini,” rääkis Suurpere.

40. lennu vilistlane, kirjanik Ülo Tuulik on kirjutanud: “Tähtis ei ole aine, mida gümnaasiumis meile õpetatakse, vaid õpetaja, kes selle aine meieni toob ja meetod, millega ta seda teeb ja veel enam, õpetaja kogu inimlik olemus klassi ees oma ainet vahendades – tema hääl, silmavaade, kõnnak, riietus, tema arusaam tööst, aust ja väärikusest. Nii kuuluvad aina edasi minu haridusse keemiaõpetaja Alviine Viikov ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Vaime Arulaid.”

Eile asetasid vilistlased lilled siit ilmast taevastele radadele lahkunud õpetajate ja lennukaaslaste haudadele Kudjape kalmistul. Koosviibimine jätkus Roomassaare kohvikus, kus meenutati koolipõlve ja räägiti oma praegustest töödest-tegemistest.