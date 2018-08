Estonia jõudis Saaremaale

Kaitseliidu tellimusel Eesti sajandaks sünnipäevaks valminud soomusauto Estonia koopia on huvilistele Orissaare sõjamuuseumis vaatamiseks 17. augustini.



Võidupühaks valminud Estonia graafik on olnud tihe, autot on käidud näitamas Eesti erinevates paikades ja Vabadussõjas tõhusat tööd teinud soomusmasina koopia on osutunud populaarseks vaatamisväärsuseks.

“Oleme olnud jah palju tähelepanu keskpunktis,” ütles soomusauto ehitanud ja nüüd selle Hiiumaa kaudu Saaremaale toonud Margus Sinimets. “Huvi on positiivne ja see näitab, et Eesti inimestele läheb meie ajalugu korda. Oma tänavuse suurima elamuse sain siiski võidupüha paraadil, kui kogu vipitribüün hakkas meie möödudes plaksutama.”

Kaua ajaloolist lahingumasinat Orissaares siiski uudistada ei saa, sest 17. augustil osaleb see Kaitseliidu Läänemaa maleva suvepäevadel ja 20. augustil oodatakse Estoniat Tallinnasse telemasti alla.

Samal ajal on teise sarnase soomusauto Kalewipoeg ehitamine seisma jäänud ja aluseks mõeldud raam ootab Tornimäel paremaid aegu. “Projekti rahastus pandi seisma,” rääkis Margus Sinimets. “Keegi arvas, et ei ole mõtet teha kahte sarnast masinat. Aga mõte ongi selles, et kui üks on rohkem iluasi, mida viiakse ühte ja teise kohta, siis teise teeks korralikuks lahingumasinaks koos kahjustuste ja kuulijälgedega ning see oleks tahmaga kaetud. Aga ma pole selles osas veel püssi päriselt nurka visanud.”