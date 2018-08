JUHTKIRI: Käega katsutav ajalugu

Nädalapäevad saab Orissaares näha Vabadussõjas tõhusat tööd teinud soomusmasina Estonia koopiat. Kel vähegi aega ja võimalust, võiks kindlasti masinat oma silmaga kaema minna, sest vaid nii saab tegelikku aimu, mismoodi ja millistes tingimustes meie vaarisad sada aastat tagasi Eesti riigi ja iseseisvuse eest võitlesid.



Samas tuleb pöialt hoida sõjamasina koopia ehitamise ühele eestvedajale Margus Sinimetsale, kes ei ole kaotanud lootust valmis ehitada teine sarnane soomusauto Kalewipoeg. Selle raam ootab Tornimäel paremaid aegu ja tuleb loota, et need õige pea kätte jõuavad, sest mehe ideel kujundada teine soomusauto tõsiseks tahmunuks lahingumasinaks ühes kahjustuste ja kuulijälgedega on jumet.

Nüüd, sada aastat hiljem võivad kunagised sõjamasinad tunduda ehk kentsakad ja hapradki, kuid juba siis oli teada lihtne tõde – raud üksi ei tee midagi, vaja on mehi ja kaitsetahet.