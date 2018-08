Kindluse pukktuulik avatakse merepäevadel

Reedel avatakse Kuressaare kindluse läänebastionil taastatud pukktuulik, mis on Saaremaa muuseumi, Tuulikute Meistrikoja ja Altia Eesti AS-i ühisprojekt Eesti 100. aastapäeva tähistamiseks.

Tuuliku püstitamine algas juuli alguses, mil valmis tuuliku jalg ning hiidlasest tuulikumeister Viktor Tammsaar hakkas koos abilistega paigaldama tuuliku karkassi, tiibu, võlli ja teisi osasid. Tuulik taastati täielikult koos sisseseadega, et seal saaks jahu jahvatada.

Saaremaa muuseumi andmetel oli tuuleveski tavapärane Kuressaare kindluse osa. On teada, et 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime. Läänebastionil paiknenud tuulik hävis hiljemalt 1711. aastal.

1787. aastal ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal põhjabastioni suurtükitorni müüridele uue Hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal 18. novembrini 1795, mil see tulekahjus hävis.