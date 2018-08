Kuressaare kesklinn saab lipumastid

Kesklinna uuenduste käigus leiavad Vabadussõja mälestusmärgi pargi servas endale koha ka neli 10-meetrist lipumasti, mis saavad valla keskseteks mastideks.



Järgmisel nädalal jõudsalt laienema hakkavate keskväljaku uuendustööde käigus jõutakse üsna pea ka Vabadussõja mälestusmärgi pargi uuendamiseni. Ehitaja Merko Infra projektijuht Leo Rahu ütles selle töölõigu tutvustamiseks, et kui ülejäänud tänavapind on samal tasapinnal, siis uuenev väljak viiakse veidi kõrgemale. Plats jääb enamjaolt sama kujuga, vaid mõned nurgad jooksevad veidi teisiti.

Ausammas jääb oma kohale, kuid praegu Lasteaia ja Lossi tänava poolt samba ette tulevad teed saavad täienduse ühe graniitsõelmetega tee näol Kauba tänava pikenduse poolt. Selle tänava äärde paigaldatakse ka neli kümnemeetrist lipumasti, mis on plaanis maapinnalt üles-suunaga valgustada.

Kes mäletab, siis lipumastide teema kerkis üles juba viis aastat tagasi, kui telliti isegi sellekohane ehitusprojekt, kuid valmis need ei saanud ning projekt kanti toonase linnavalitsuse poolt maha. Saaremaa valla ehitusinsener Madis Pihel tõdes, et tol ajal oleks see projekt läinud üle mõistuse kalliks. Eeldatav maksumus oli 105 000 euro kanti. Nüüd saab aga ka Kuressaare endale esinduslikud ja nähtaval kohal olevad lipumastid suure uuenduse käigus.

Leo Rahu ütles, et haljastust uuendatakse samuti, istutatakse uued hekid ja nagu plaanilt paistab, ka veidi teise kujuga. Lisaks tulevad pargiteede äärde täiendavad valgustid.

Huvitavaid lahendusi on oodata ka praegu peaaegu juba katendi all oleval turuplatsil. Nimelt märgitakse seal eriilmeliste kividega ära tööde käigus väljatulnud kaevu asukoht. Selleks laotakse juba olemasoleva katendi sisse kaevu asupaigale kaevukujuline mosaiik. Leht on juba varem kirjutanud, et raekoja ette paigaldatakse ja märgitakse ära linna vana 0-kivi.

Eile kirjutas Saarte Hääl, et ehitustööd on laienenud Kauba tänavale. Nüüdseks on tööd käimas ka Kiriku tänaval. Leo Rahu sõnul liigutakse juba sel nädalal edasi Lasteaia tänavale, mis suletakse Kauba tänavaga ristumise kohal. Avatud osal on liiklus kahesuunaline, et ehitust teenindavad autod saaksid liikuda. Nende töö hõlbustamiseks keelatakse ka Lasteaia tänaval parkimine. Sealt edasi liigutakse Kauba tänava jätkule ja võetakse töösse ka mälestusmärgi plats.

Oluline kuupäev on 12. august, kui suletakse Lossi tänav alates Kitzbergi ristmikust kesklinna poole ning hakatakse tänavakatendit koorima. Jalakäijate jaoks jäetakse esialgu puutumata tänava kirikupoolne serv. Samal ajal liigutakse ka keskväljakul praegu kohvikute all oleva pinnani ja Turu tänava algusesse. Kitzbergi tänavalt jääb võimalus pöörata Sõrve poole. Sealne lõik kuni Pargi tänavani võetakse Rahu sõnul ette oktoobris.

Esimest korda tõusetus lipumastide teema juunis 2014, kui selle idee käis välja toonane siseminister Hanno Pevkur. Tema pakkuski mastide asukohana välja paiga Vabadussõja mälestusmärgi juures ja lubas ka ehitamist toetada. Toonane Kuressaare linnapea Hannes Hanso oli ideega päri, kuid viitas sellele, et kunagi hakatakse linna keskväljakut uuendama ja seega pole mõtet teha asja, mis tuleb kohe varsti maha lammutada. Tõele au andes ei osanud siis veel keegi aimata, et suvel 2018 on keskväljak töös. Kõlas ka arvamusi, et lipumastid sobiksid paremini keskväljakule.

Juulis oli asi siiski juba nii kaugel, et lipuväljaku tulek oli samahästi kui otsustatud. Eskiis oli juba valmis. Riigipoolne toetussumma pidi olema 20 000 euro ringis ning Hanso arvas, et plats võiks valmis saada oktoobris. Hoo võttis maha põhiprojekti ja hinnakalkulatsiooni valmimine, kus hinnaks kujunes 105 000 eurot. Märtsis 2015 tuli teade, et linnavalitsus on kõnealuse projekti kui teostamatu asja maha kandnud.