Kuressaare lendude keskmine täitumus oli üle 90 protsendi

Leedu lennuettevõte võttis kokku möödunud kuu lennustatistika ning arvud näitasid, et soojad ilmad panid inimesi rohkelt lendama. Kuressaare lendude keskmine täitumus oli juulis üle 90 ja Kärdla lendudel üle 60 protsendi.



Lennuettevõtte esindaja Rene Must märkis, et möödunud kuu suveilmad ja mitmed üritused panid rahva juunist enam lendama nii Kuressaarde kui ka Kärdlasse. “Lennuliiklus sujus kenasti, kuid paraku tuli meil juulis tiheda udu tõttu jätta ära üks reis Kärdlasse. Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuliinil häireid ei esinenud.”

Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal teenindati 55 lendu. Reisijaid lendas Kuressaare suunal 1905 ja lennuki keskmine täitumuse protsent oli 91.

Tallinna–Kärdla–Tallinna suunal oli kokku 55 lendu. Üks lend tühistati ilmastikuolude tõttu. Reisijaid lendas 1311 ja lennuki keskmine täitumuse protsent oli 63. Kuu varem, juunis oli Kuressaare suunal lendude täitumus 81 ja Kärdla suunal 52 protsenti.