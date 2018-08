Saaremaaga seotud ettevõtjad kõigi aegade rikaste TOP-is

Äripäeva koostatud suur ülevaade joonistab pildi rikkuse jagunemisest ja kasvamisest Eestis viimasel 17 aastal.



Äripäev võttis aluseks rikaste TOP-i ajaloo jooksul ilmunud 16 paremusjärjestust ja koostas koondtabeli, millest selguvad Eesti rikkad, kes on kõigi aastate jooksul suutnud oma varandust hoida ja kasvatada. Saarte Hääl noppis tabelist välja saarlased või kuidagi Saaremaaga seotud ettevõtjad.

Kõrgeimalt, 17. kohalt leiab automüügiettevõtja, AS-i Silberauto omaniku Väino Kaldoja, kes on edetabelis olnud 14 korda. Tema vara suurim väärtus, 94,1 miljonit eurot oli 2017. aasta TOP-is. Kinnisvara- ja puidutööstusettevõtja, Kaamos Groupi omaniku Kaido Jõelehe leiab 24. kohalt. Tema on tabelisse jõudnud 16 korral ning suurim oli ta vara aastal 2008 – 96,7 mln.

Tekstiiliettevõtja ja Saaremaa puhul Saare Golfi omanik Peter Hunt on tabelis 38. Tema on varem rikaste seas olnud kaheksal korral ning suurim varandus oli tal eelmisel aastal – 87 mln eurot. Energeetikaettevõtja, Utilitas Grupi suurim omanik Kristjan Rahu on tabelis 51. Tema on edetabelisse jõudnud viiel korral ning temagi varandus hinnati suurimaks mullu – 101,6 miljonit eurot.

Kinnisvaraettevõtja, valdusfirma Pambos Holdings omanik Tõnis Palts on tabelis 72. TOP-i on ta jõudnud üheksal korral ning tema varandus oli suurim aastal 2006 – 39,2 miljonit eurot. Kinnisvaraettevõtja Arti Araka leiab 85. kohalt. Varem rikaste sekka 13 korral arvatud, hinnati ta varandus suurimaks aastal 2008 – 103,9 mln eurot.

Saarlasest kinnisvaraettevõtja Richard Tomingas on kõigi aegade TOP-is 92. Kuus korda rikaste sekka arvatud mehe varandus oli kõige suurem aastal 2008 – 103,8 mln eurot. Samuti kinnisvaraettevõtja Märt Vooglaiu leiab 101. kohalt. Kümme korda rikaste hulgas figureerinud mehe varandus oli suurim 2007. aastal – 44,1 mln eurot.

Suurettevõtja Vjatšeslav Leedo on kõigi aegade rikaste hulgas 115. kohal. Kuraditosin korda rikaste sekka arvatud ettevõtja vara suurim väärtus – 47,3 mln eurot – oli aastal 2015. Ruhnuga seotud ehitus- ja kinnisvaraettevõtja Aivar Tuulberg on tabelis 121. 15 korda rikaste seltsis olnud mehe varandus oli suurim aastal 2010 – 39,8 mln eurot.

Kinnisvaraettevõtja Toomas Tool ja tema abikaasa Mari on rikaste hulgas olnud 14 korda. Kõigi aegade tabelis on nende päralt 143. koht. Suurim oli nende varandus mullu – 49,5 mln eurot.