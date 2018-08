Saaremaal SEB panga klientidele ainsana raha sissemaksevõimalust pakkuv sularahaautomaat Raekoja tänaval katkestab tihti töötamise ka siis, kui rahatähtede sisestamine pooleli. Viimaste kuude jooksul on automaat mitmel korral taas otsad andnud. Ettevõtja Raigo Kirss ütles nördinult, et talle teadolevalt oli üleeile juhtunud tõrge viimase kuu jooksul vähemalt kolmas. Pank on sularahatehingutest loobunud ja kui Kuressaare automaat rikkis, siis lähim sarnane rahaautomaat asub 170 km kaugusel.



Restoran La Perla omanik Bill Moschella märkis, et rikked on muutunud sagedasteks. “Kuressaares on palju teenindussektorit, kus liigub tavalisest rohkem sularaha ja seda eriti suvel,” selgitas ta. Üle-eelmisel nädalal võttis automaadi parandus aega neli päeva. “Aga kuidas peame meie arveid ja palkasid niikaua maksma? Kui meie jääme palkade maksmisega hiljaks, jäävad meie töötajad oma kodulaenude maksmisega hiljaks,” tõi ta näite.

Vahel pidi automaat suisa poole sissemakseprotsessi pealt üles ütlema. Siis tuleb panka helistada ja teavitada. Eile oli taas kohal parandaja ja pank lubas, et automaat saab töökorda. Augusti teises pooles paigaldatakse panga kommunikatsioonijuhi Evelin Allase sõnul Kuressaarde teinegi sissemaksevõimalusega automaat.