TS Laevad tunnistab järjekordade paratamatust

Viidates pühapäeval Kuivastu sadamas tekkinud pikale ooteajale, tõdeb laevafirma TS Laevad, et kahjuks on pühapäevased suvised järjekorrad ja pikemad ooteajad üldjärjekorras paratamatus.



Küsimusele, kas enam kui kilomeetri pikkuse autorivi moodustumine Kuivastus läinud pühapäeval oli praeguse laevastiku juures vältimatu või on see reisijatevoo puuduliku analüüsi tulemus, vastas Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro (fotol), et reisijatevoo puudulik analüüs järjekorra põhjuseks ei olnud.

Pühapäeval oli TS Laevad väljas kolme laevaga ehk maksimumiga, mis riik tellinud ja ettevõttel kasutada. Üks põhjus, miks järjekord pühapäeval Kuivastus kohati pikaks venis, oli Arro sõnul see, et sõidukijuhid, kellel oli pilet õhtustele reisidele, tulid sadamasse varem. Lisaks laevade ja reiside arvule mõjutab üleveovõimekust ka sadamate suurus ja võimekus laevu ning reisijaid ja sõidukeid teenindada.

TS Laevad jälgib reisigraafikute planeerimisel saartel toimuvate ürituste aegu ja seonduvaid üritusespetsiifilisi vajadusi juba kevadel. Sealhulgas suheldakse ürituste korraldajatega otse. Nii oli sel aastal sõiduplaan juba ette tihedam ja toimusid ka öised reisid näiteks Saaremaa ooperipäevade ja Juu Jääbi ajal. Tihedam graafik on planeeritud ka Saaremaa ralli ajaks. “Kutsume omalt poolt ka ürituste korraldajaid andma meile või kohalikule omavalitsusele varakult märku suuremate ürituste toimumisest,” ütles Sirle Arro, kelle sõnul kooskõlastatakse põhigraafikud ka kohalike omavalitsustega.

Peamine põhjus, miks enamikel päevadel sel suvel Virtsu–Kuivastu liinil olulisi järjekordi pole tekkinud, on parvlaev Regula 536 suvist reisi, mis maanteeameti tellimusel juba varakult graafikutesse lisati

Kõik graafikute ja ka lisareisidega seonduvad vajadused tuleb laevafirmal kooskõlastada reiside tellija maanteeametiga. Laevafirma saab anda signaali suurenenud reisinõudlusest, aga reiside tellimuse esitab maanteeamet, rääkis Arro.

Küsimusele, millise info põhjal langetab vedaja lisalaeva kaasamise otsuse, kes selle otsuse langetab ja kui kaua kulub aega, et laev pärast otsuse langetamist liinile jõuab, vastas Arro: “Laeva liinile tulek pärast otsuse langetamist sõltub erinevatest asjaoludest ja sellele üheselt vastata ei saa.”