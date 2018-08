ÜLESKUTSE: Kõik prügi kaardistama!

Enne veel, kui 15. septembril alustab ligi 150 riiki üle maailma Eesti juhtimisel maakera puhtamaks koristamist, on inimesed oodatud appi prügi kaardistama, et mobiilirakendusega World Cleanup äpp fikseerida kaardile kõige prügisemad paigad ka Eesti metsades ja rannikutel.



Kui sa liigud looduses ja komistad mõne suurema prügihunniku otsa, siis märgi see prügikaardile, kasutades World Cleanup´i rakendust. Või kui sa tead mõnda säärast paika oma kodukoha lähedal, kuhu inimesed on oma prügi lihtsalt metsa alla toonud, siis märgi see kindlasti kaardile. Kui tegemist on aga väikese prügiga, korja see lihtsalt üles ja viska prügikasti!

Lae telefoni World Cleanup´i äpp (iOS, Android) ja registreeri end kasutajaks. Ava rakendus, pildista prügihunnik üles, täida vajalikud lahtrid ja lae leitud prügipunkt üles. Korda kaardistamist järgmise hunniku juures.

Kogu vajaliku info ja juhendid leiad Maailmakoristuse aadressilt www.maailmakoristus.ee/prygikaardile.

Maailmakoristuspäeva meeskond