Vett napib, kuid vähki siiski on

Nädala kestnud vähipüügihooaja jooksul on keskkonnainspektorid Saaremaal püügilt kõrvaldanud umbes viisteist vähimõrda.



Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juht Jaak Haamer ütles Saarte Häälele, et huvi on vähipüügi vastu ootuspäraselt suur ja inimesed, kes esimeseks nädalaks loa võtsid, on neid ka realiseerinud. “Kui vaadata esitatud püügiaruandeid, siis ilma vähita ei ole seni keegi jäänud,” lausus ta.

Oma jälje on veekogudele jätnud ilmastik, veetase on väga madal, mistõttu nii mõnedki vähipüügikohad on mingites lõikudes täiesti kuivanud. Kuidas see vähivarudele mõju avaldab, on Haameri sõnul veel keeruline öelda. “Seal, kus vett on, vähki on, aga suurt mõõdus vähki eriti ei ole,” sõnas ta, mööndes, et selline olukord võib tekitada kiusatuse ka alamõõdulist vähki ühes võtta.

“Vajadusel oleme kohapeal vähke üle mõõtnud. Esimeste kontrollide käigus otseseid rikkumisi siiski tuvastanud ei ole. Küll on kontrollide käigus veekogudest eemaldatud umbes viisteist ebaseaduslikku püügivahendit. Eks see näitab, et need, kes mingil põhjusel on püügiõigusest ilma jäänud, tahavad ikkagi vähile minna. On ka neid juhtumeid, kus loaga püügivahendite kõrvale pannakse täiendavalt loata püügivahendeid,” rääkis Haamer.

Lisaks Põduste jõele, Laugi ja Kuke peakraavile, Riksu ojale ja Riksu lahele on vähipüük tänavu keelatud ka Karujärves. Haameri sõnul vähemasti kontrollide käigus keelualadel vähipüüki seni tuvastatud ei ole.