Bussigraafikud muutuvad, sõiduajad lühenevad

Seoses 1. juulist kehtestatud tasuta sõidu õigusega maakonnaliinidel ei ole bussijuhil enam vaja peatustes peatumisel lisaaega piletite müügiks ja sellest tulenevalt muutuvad kõigi maakonnaliinide sõiduajad lühemaks.



Kokku on maakonnaliine 134 ja muudatused tehakse Saaremaa vallavalitsuse korralduse alusel. ATKO 75 maakonnaliini puhul on vastav korraldus tehtud ja samasugune korraldus tuleb ka Go Busi 59 liini osas.

Vallavalitsuse transpordispetsialist Merike Sõrm selgitas, et korrigeeritakse kõiki sõidugraafikuid. “Augusti lõpuni jätkavad liinid seniste graafikute alusel ja korrigeeritud sõiduplaanid võetakse kasutusele 1. septembrist,” rääkis ta. “Muudatustest teavitab reisijaid ka bussifirma ja ühistranspordi infosüsteemis ÜTRIS teeb vajalikud muudatused vallavalitsuse majandus- ja haldusosakond.”

Kõik muudatused kajastuvad ka veebilehel www.peatus.ee ja muudatustega sõiduplaanid jõustuvad 1. septembrist.

TÄNAVAKÜSITLUS: Kas kasutate tasuta ühistransporti?

Aksel Kuusk: Ikka. Seni on kõik toiminud nii, nagu peab. Kõik saavad ilma rahata sõita ja varsti tulevad õpilased, siis on rohkem reisijaid kui praegu.

Karl Viik: Ei ole ise kasutanud. Üpris tore idee tegelikult. Rohkem tõesti ei oska midagi öelda, sest ise ei ole kasutanud.

Laine Murd: Jaa, kasutan. Kahe nädala jooksul kaks või kolm korda. Vahest ikka oli hea mõte, sest bussid on täis, eriti kuu alguses. Võib-olla mõni liin võiks juurde tulla. Laupäeval ja pühapäeval on väga raske Kihelkonnalt tulla ja tagasi saada. Muidu teistel päevadel väga hästi käib. Bussijuhid on vastutulelikud, oleme rahul nendega. Vanemaid inimesi on küll väga palju, kes seda kasutavad. Kui ma sõidan, on ikka näha, et rahvast on rohkem peatustes. Minu meelest on küll kasutajaid päris palju, käivad ka need lastega pered rohkem.

Mis on muidugi paha asi, on see, et ei ole bussidel neid pakiruume. Lastega ei ole neid vankreid kuskile panna ja suuri kotte. Bussid on küll sellised, et kui sõidavad ka need inimesed, kes on mandrile minemas, ei lähe see reisikott ka mitte kuskile. Ei saa tõsta teda sisse ega välja. Kui on sees, siis on juba kellelgi ees. Ja kitsad vahed ka. See on põhiline paha asi. Need on need miinused võib-olla.

Karmen Varik: Kasutan jah. Mitte küll väga tihti, ilmade pärast praegu väga palju ei liigu. Minu meelest täitsa sobib, oli hea mõte.

Silvi Aljas: Käin siin iga päev edasi-tagasi, kaks korda sõidan, väga kasulik. Ja ma usun, et inimesed ikka kasutavad seda võimalust. Kui ma linnaliini bussiga sõidan, seal on väga palju sõitjaid. Nüüd rohkem kui varem küll ei sõida – kui oli vaja enne, sõitsin enne ka. Ma ei oska siin midagi muud öelda, kui et ma sõidan sinna maale Vätta liiniga ja meil on bussiühendused väga head tegelikult. Ja bussijuhid on toredad ka.

Maie Truu: Olen väga rahul. Paar korda nädalas vastavalt vajadusele sõidan, mitte rohkem. Sõitsin enne ka, mul oli küllaltki kallis, sõitsin viie euro eest. Elan Sõrves, Sõrve ja linna vahet sõidan. Minu meelest täitsa hea, täitsa imelik kohe, et lähed bussi ja antakse pilet jah. Ainuke asi, mis ma sooviks, et meil tuleks õhtul ka buss, sest meil käib ainult esmaspäeva õhtul otse ja reedel. Bussijuhid on väga toredad, no mul nad peaaegu kõik tuttavad ka, sellepärast, et ma olen 20 aastat nüüd seal elanud ja bussiga linna vahet sõitnud.

Mai Pärnsoo: Kasutan enam-vähem tihti. Oli hea mõte. Meil on siin Saaremaal väga kenad bussijuhid, vastutulelikud igatepidi.

Sirje Pirn: Jaa, kogu aeg kasutan, üsna sageli, käin tööl ja sõidan vastavalt ikka sellele, kuidas vaja on. Ikka hea mõte, aga ta nagu ei käi nii palju, kui oleks vaja. Buss võiks käia näiteks laupäev, pühapäev. Ja pühade ajal meie vahet ei käi üldse buss. Mina käin laupäeval ja pühapäeval tööl, siis mul on õnn, et kümne paiku läheb buss. Tööpäev lõpeb ära kell kaheksa hommikul ja saan siit koju selle bussiga. Muud bussi enam ei liigu päeva jooksul. Elan Kaarmal ja hommikul ei tule mitte ühtki bussi linna, siis mul lapsed veavad mind tööle. Linna saaks ka kümnese bussiga, aga koju ei saaks enam mitte millegagi. Kui mina olen tööl, siis mina saan õnneks koju selle kümnese bussiga.

Bussijuhid on toredad, nende vastu pole midagi. Mul lapselapsed tulid ka bussiga ja ütlesid: “Voh kui hea, raha ei pea maksma!” Nii et noortele ka meeldib. Ja endale meeldib, ei ole vaja bussiraha otsida. Meie läheme nüüd tasuta bussi peale!

Küsis Hannes Iir

Pildistas Allan Mehik