Henry Hõbe Superkarikal pallipoisiks

Eesti jalgpalli liit andis igale Premium-liiga klubile võimaluse esitada Euroopa Superkarika mängule Madridi Reali ja Atletico vahel üks pallipoiss vanuses 14–18. FC Kuressaare valik on Henry Hõbe.



FC Kuressaare noortetöö juht Mario Pruul ütles, et Henry Hõbe valiti välja, kuna ta on olnud tubli, U17 võistkonnast kõige enam arenenud ja ta on mänginud juba ka duubli eest. “Kui noored on tublid ja viisakad nii väljakul kui väljaspool väljakut, siis püüame neid erineval moel motiveerida,” rääkis ta.

Viimati oli Henry Hõbe pallipoisi ametis siis, kui FC Kuressaare mängis esiliiga B-s. “Kindlasti teen selleks korraks mingi ettevalmistuse, sest ei tahaks palli kuhugi mujale anda kui ikka mängija kätte,” rääkis Henry. “Ma ootan sellest mängust palju väravaid ja palju aute, sest tahaks ikka palju staaridele palli anda. Aga isiklikult ootan Atletico Madridi võitu.”