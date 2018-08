Meri liidab ja meri lahutab, kuid lõplikku vastust ei anna mitte kunagi. Nõndasamuti on Kuressaare merepäevadega, kuhu tullakse kokku, kus ollakse ja minnakse laiali, et tuleval aastal taas kokku tulla.



Merepäevad on igal aastal omamoodi rajajoon, märk suurema suvise melu sildumisest rahulikumasse sadamasse. Õhtud ei ole enam nii kuumad, ööd lähevad pikemaks. See annab üritusele ka natuke sentimentaalse varjundi, sest viitab lõikusajale ja lähenevale kooliaasta algusele. Merepäevadega ei ole suvehooaeg kaugeltki küll lõppenud, kuid selja taha on jäänud juba rohkem, kui tulemas on.

Üritus on aastatega paika loksunud, kuid alati tasuks kaaluda, millegi uue käimalükkamist. Või vana. Näiteks paarikümne aasta taha jääva lauluvõistluse “Vesikaare tuul” taaselustamist. Muusikategijaid ja laululoojaid on tänapäeval palju, ehk võiks ühe uue väljundi tekitamine neile huvi pakkuda. Ja merepäevad oleks suurepärane koht, kus üks kontserdivormis võistlus maha pidada.