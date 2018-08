Neljapäeval kella poole kaheksa ajal õhtul sai politsei teate, et Kuressaares läks majahoovist kaduma 4-aastane tüdruk.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles Saarte Häälele, et politseipatrullid asusid tüdrukut kohe otsima, esiti lähitänavatelt ja laste mänguväljakutelt. “Õnneks saime juba pool tundi hiljem teate, et laps leiti maja lähedusest üles ja temaga on kõik hästi,” kinnitas Antsaar õnnelikult lõppenud juhtumit.