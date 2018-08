Kuressaare merepäevad lükati käima laevamudelitega

Kuressaare merepäevade selleaastasel tutvustusüritusel avati Saaremaa kaubamajas mereteemaline näitus, mille keskmes kuulsa laevamudelite valmistaja Tiit Jõgi kätetöö.



Merepäevad said avalöögi juba eile hommikupoolikul, kui Roomassaare sadamas randus miinijahtija Ugandi, mis asendab seekord Kuressaare vapilaeva ja mereväe lipulaeva Admiral Cowan, mis on parasjagu uuendamisel. Laev võtab merepäevade ajal vastu ka külalisi.

Avaüritusel kaubamajas tutvustasid korraldajad järgmisel kolmel päeval Raiekivi säärel toimuvaid üritusi. Eraldi toodi esile näiteks nimekate külalistega toimuvad arutelud mõttekojas. Samuti räägiti, et merepäevadel pööratakse tähelepanu tervisele. Kohal on Geenivaramu ja mammograafiabuss.

Traditsiooniliselt on kohal hulganisti puulaevu, näiteks avaneb kuressaarlastele esimest korda võimalus näha purjede all Muhu uisu-tüüpi laeva Moonland. Kohal on hulganisti foodtruck´e ehk toidukärusid. Kultuuriprogrammi jaoks on üles seatud mitu lava, neist suurim Raiekivi sääre otsas asuv merelava, kus astub üles ka saarlasest superstaar Uudo Sepp.

Merepäevade üks osa on ka eile avatud mudellaevade näitus Saaremaa kaubamaja esimese korruse näitusesaalis ja mudeleid jagub ka kaubamaja teisele korrusele. Nende autor on laevakapten Tiit Jõgi, kes oma sõnul on teinud üle 110 erineva laevamudeli.

Kaubamaja näitusel on väljas kollektsioon Triigi lahes uppunud laevade mudelitest, mille kohta kapten eile ka soovijatele üksikasjalikke selgitusi jagas.