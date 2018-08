PILTUUDIS: Kuressaares hakkas õunapuu õitsema

Kuressaares Tuule tänaval avastas perenaine oma viljapuuaias õunapuult õunu võtma minnes magusa saagi kõrval ühel oksal ka ilusad valged õied.



“Pole sellist asja oma elus veel näinud ja ei oska öelda, millest see tulnud on,” ütles Merike Kuura (fotol). “Kuna see on suveõunapuu, siis läksin õunu tooma ja ootamatult avastasin ka ilusad valged õied. Mul oli kohe täitsa hea meel selle ilusa vaatepildi üle.”

Kuna Merike Kuura elab rendimajas, siis ei oska ta selle õunapuu sorti nimetada. “Ma ei oska öelda, kas see on ka varem suvel õitsenud, aga praegu see nii on ja mine tea, äkki saab ka oktoobris mõne värske õuna,” lausus ta.

Et augustis mõni viljapuu uuesti oma õied avab, on ikka juhtunud ja tegu ei ole harukordse sündmusega. Näiteks 2008. aastal õitses Muhus terve õunapuu samaaegselt viljakandmisega.

Augustiõitest paraku vilju ei kasva, sest aeg jääb selle jaoks hiliseks.