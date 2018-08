Laimjalas saab vaadata Asva muinaslinnuse leide

Laupäeval, 11. augustil kell 14–16 on kõigil huvilistel võimalik Laimjala jahimajas tutvuda Asva muinaslinnuse sellesuviste arheoloogiliste väljakaevamiste leidudega.



Väljakaevamisi juhtiv arheoloog Uwe Sperling ütles Saarte Häälele, et esemeid tuleb näitusele päris palju. Valuvormid, pronksiaegne keraamika, eelviikingiaegne keraamika, peenematest esemeleidudest ilus merevaigust kaksiknööp. Samuti pannakse välja leitud looma- ja kalaluud. “Meil on arheozooloog juba kohal käinud, kes on need ära sorteerinud,” märkis Sperling. Näitusel saab vaadata ka slaidiseanssi piltidest, mis kaevamiste käigus tehtud.

Kaevamiste tulemusi hindab Sperling väga positiivseteks. “Saime eelviikingaegse müüri kätte ja siis pronksiaegse müüri. Neid uurime järgmisel aastal edasi. Ja nüüd on meil käes ka valukoda, välja tulevad valuvormid ja asi läheb aina huvitavamaks,” rääkis ta, lisades, et leidude põhjal saab juba väita, et tegu on töökojaga, kus tegeldi nii pronksi, keraamika kui ka luutöötlemisega.

“Ma ütleks, et see koht on ainulaadne isegi kogu Läänemere ulatuses, kuna leiumaterjal on väga mitmekesine ja huvitav,” sõnas Sperling.

Arheoloogilised uurimistööd Asva pronksivalu töökoja juures on rahastatud Saksamaa Teadusfondi poolt ja on jätkuks varasematele, aastatel 2012–2014 toimunud kaevamistele.