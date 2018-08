Muhu teed saavad killustikku jälle kodusaarelt

Muhu vald viis killustiku tootmise hanke läbi Koguva karjääris, mis tähendab, et paarikümneaastase vaheaja järel saavad muhulased kasutada teede remontimiseks jälle kodusaarel toodetud materjali.



Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et killustik tehakse valmis ajavahemikus 3. september kuni 15. oktoober ja tõenäoliselt jõuavad esimesed koormad materjali Muhu saare teedele juba sel sügisel. Vastavalt kaevandamisloale tohib Koguva karjääris toota aastas 12 000 kanti killustikku ehk umbes 19 000 tonni materjali.

Vallavanem rääkis, et Koguva karjääri avamine annab vallale märgatavat majanduslikku kasu. Varem toodi killustikku Virtsu lähedalt, Laimjalast ja Tagaverelt ning ühel aastal läks koguni pool teede rahast killustikutranspordi peale. Lisaks polnud killustikku alati siis saadagi, kui oli teede remondiks kõige sobivam aeg.

Muhu valla väljakuulutatud killustiku purustamise hankel osales kuus ettevõtet, kelle hulgast tegi odavaima pakkumise Tallinna ettevõte Killumeister OÜ. Ettevõte teeb lubatud koguse teematerjali valmis 38 900 euro eest (ilma käibemaksuta).

Varem kunagise Saarte teedevalitsuse poolt kasutatud Koguva karjäärist pole killustiku veetud enam paarkümmend aastat. Kümmekond aastat tagasi, kui teedevalitsus plaanis seal kaevandama hakata, takerdus see plaan kohalike turismiettevõtjate vastuseisu taha. Seejärel võttis vald ohjad oma kätte tingimusel, et kaevandamist ei toimu suvel. Nüüdseks on kaevandusloa saamise aastatepikkuseks veninud protsess vilja kandnud ning muhulased saavad oma teekatteid parandada odavamalt kui seni.