Orissaare hoovikohvikute päeval 10 osalejat

Sel laupäeval saab teist aastat teoks Orissaare hoovikohvikute päev. Oma kohvikusse ootab kella 11-st 16-ni kümme hoovi ja kodu.



Ürituse korraldaja Merlika Loo rääkis Saarte Häälele, mis sellel aastal võrreldes varasemaga teistmoodi on. “Avatud on teistsugused hoovid, kui eelmine aasta. Kuna enam ei ole valda meil, siis on kaasatud tegelikult nii-öelda Orissaare kant ja kohvikuid on ka kaugemal, kolm kohvikut on Orissaarest väljas,” selgitas ta.

Loo sõnul külastas eelmisel aastal iga kohvikut keskmiselt 200–250 inimest ning seekord oskavad hoovid sellega paremini arvestada.

Ürituse lõpetab brassansambli Kuldsed Lehtrid kontsert Orissaare kultuurimaja trepil kell 17.

Hannes Iir

Kohvikud

1. Orissaare spordihoone Tammetõru kohvik

Kuivastu maantee 29a

2. Linnavanaema kohvik

Kuivastu mnt 34

3. Rauga Pere Naised

Kitsas 6

4. Franki piknik

Ranna pst 8

5. Maru mahedikurullid

Kuivastu mnt 54a

6. Pruuno juures

Kase 2

7. Roosikohvik

Pöide kiriku pastoraat

8. Uueelu saunakohvik

Villa Uueelu, Kavandi küla

9. Triibu aia kohvik

Kavandi seltsimaja juures

10. Suitsune BBQ kohvik

Pärna 7