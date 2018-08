Prei ja Uustulnd said tunnustuse

Eesti looduskaitse seltsi kokkutulekul valiti seltsi uuteks auliikmeteks Andres Pohla ja Heino Tonsiver ning tunnustati maaomanikke, nende hulgas ka Arvi Preid ja Lembit Uustulndi Saaremaalt.



Nii Arvi Preid kui ka Lembit Uustulndi tunnustati Suure Tõllu muistenditega seotud Vahase hiidrahnude ümbruse ja radade korrastamise eest. Parasjagu merel olnud kapten Lembit Uustuln­dini polnud info tunnustusest veel jõudnudki. Seda üllatavam ja rõõmustavam see tema jaoks oli. Samas leidis ta, et tegelikult peaks tunnustus kuuluma üksnes Arvi Preile, kes selle tõepoolest igati ära teeninud on. Arvi Preid paraku eile kommentaari saamiseks tabada ei õnnestunud.

Juuli viimasel nädalavahetusel toimunud Eesti looduskaitse seltsi 51. kokkutulekul õpiti muu hulgas tundma loodava Alutaguse rahvuspargi maastikke ja kultuurilugu.