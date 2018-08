Saaremaa sport vajab värskendust!

“Praegu on Saaremaa sport saanud paika lähtuvalt ühinemislepingust, milles sätestati ka spordivaldkonna juhtimismudel ja struktuur. Täna on aga selgelt näha paljud tekkinud kitsaskohad,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse spordinõunik Marden Muuk.



Oleme olukorras, kus endised vallad on vähemalt spordi mõistes siiani eraldiseisvad, sest ühiseid puutepunkte on väga keeruline leida. Piirkondade spordijuhtide töösuhted on vägagi erinevad – nii on meil spordijuhte, kes on pedagoogid, rahvamaja perenaised või kultuurimaja juhatajad ning nende ainus ühine nimetaja on see, et nad teevad kohalikku spordijuhtimise tööd senisest harjumusest.

Kindlasti ei pea see nii olema, sest iga töö nõuab pühendumist ning selle töö tulemusena peab tekkima reaalne väljund. Selleks võib olla noorte sportimisharjumuse kasv, spordiüritus või -objekt, kuid me ei tohi unustada visiooni ja peame iga oma sammuga mõtlema ka tulevikule.

Kõik, kes on spordiga tegelenud, teavad, et ühel hetkel jõuab kätte aeg, kus tuleb võtta vastu otsus, kuidas edasi minna. Olgu selleks siis treeneri- või klubivahetus, koormuste suurendamine või vastupidi nende vähendamine ja keskendumine õppimisele või tööle. Muudatuste ja otsuste tegemine käib igal juhul sportlasekarjääri juurde. Täna me just seda tunnetame.

Üritusi jagub



Uus suur vald peab kaasa minema veel kiirema ja jõulisema mängustiiliga, milleks on vaja ambitsioonikat meeskonda, kes oskab minevikust kaasa võtta tarkuse ja tugevuse ning lisada omalt poolt nooruse energia ja visioonid.

Ma ei taha öelda, et meie spordivaldkond on halvas seisus – üldse mitte. Meil on suurepärane taristu, meil on maailma tippe ja me hoiame elus ka alasid, mille puhul on osalejaid alla kriitilise massi. Saaremaale jõuavad ka mitmed suurüritused, olgu selleks siis ACE Xdream´i osavõistlus või Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 51. sportmängud. See, mis neid siia meelitab, pole pelgalt kaunis loodus ja kenad inimesed, siin on ka vastav kompetents ja külalislahkus.

Sügisel võõrustab Saaremaa Karujärvel Eesti suurima jalgrattamaratonide sarja viimast osavõistlust ehk Hawaii Express Estonian Cup´i, mis toob saarele enam kui 700 osalejat. Sellele mõeldes tekib suule muie, sest kõigi osavõtjate jaoks on see osavõistlus midagi, mis jääb meelde ja tekitab alati positiivset emotsiooni, ning see tunne on alati võrdluses Saaremaaga.

Siin ei ole unustatud kohalikke, sest sellised suured spordipeod ühendavad ja annavad ka meile kõigile võimaluse nautida tippvõistlust sisuliselt oma koduhoovis. Iganädalaselt on kohalikule elanikule suunatud seeriajooksud või ketasgolfi nädalamängud ja kes soovib nautida loodust, leiab tee orienteerumisneljapäevakutele.

Lisaks kõigile võistlustele ja üritustele on kindlasti vaja arendada valla koostööd kohalike spordiliitudega. Ühinemise eelselt oli koostöö erinevate valdade vahel erinev, nüüd, kus meil on üks vald, saame tänu sellele suurendada koostööd ja seeläbi arendada ka klubisporti.

Siiani on üks suuremaid murekohti olnud teavitus erinevate ürituste ja sündmuste toimumise kohta ning nende kajastamine. Saaremaal toimub pea iga päev midagi, kuid sellekohane informatsioon ei jõua väga tihti laiema avalikkuseni. Piirkondades on väga tublid ja ettevõtlikud inimesed, kes korraldavad erinevaid spordiüritusi, ning on ka väga palju traditsioonilisi sarju, kuhu tegelikult võiks osalejaid ja pealtvaatajaid juurde tulla. Sellisel juhul oleks ka võistluste korraldajatel endil huvi üritusi veel paremini ja loovamalt teha.

Alati saab paremini



Meil on väga palju tervislikke eluviise toetavaid üritusi, nagu Kuressaare suusapäev, Tervisepargi päev, “Tund spordikeskuses”, Jüriöö teatejooks jt. Selliseid laiemale publikule mõeldud tegevusi on läbi aasta kolm korda kuus erinevates asukohtades. Selle juures on väga oluline, et vald saaks nende tegevuste kajastamist toetada ja inimesi senisest enam liikuma suunata. Töö selles suunas juba käib ning ehk hakkab aastate pikkune ootamine lõpuks ka vilja kandma.

Praegu on meil võimalus arendada kogu Saaremaa noortesporti. Saame luua võimalusi selleks, et noored liikuma tuleksid ja sooviksid end füüsiliselt arendada. Kui tänu korralikule taristule ja teavitustööle saab mõni tänane noor tulevikus jala tippspordi ukse vahele, siis on meie eesmärk kuhjaga saavutatud. Veelgi olulisem on, et valla väga heades sportimistingimustes oleks meil veelgi enam harrastajaid. Siis oleks meil tribüünidel veelgi enam pealtvaatajaid omadele kaasa elamas.

Täiesti võimalik, et jääme kimpu vastustega, kui meilt küsitakse, millise rattamargiga sõitis eelmisel hooajal Mihkel Räim, või mitu medalit on Saaremaa sportlased läbi aegade võitnud Saarte mängudelt. On oluline, et meil oleks, kelle kohta ja kelle käest nendele küsimustele vastuseid küsida, ning kindlasti seisame selle eest, et vald looks võimalikult head tingimused, et siit võrsuks palju väga heal tasemel sportlasi.