Vanad viidad said ajalooks

Kuressaare Linnamajandus on enamiku siltidest, mis Saaremaa ühiseks vallaks liitumise järel tähenduse kaotanud, välja vahetanud ning osa neist saab endale muuseum ja ülejäänud lähevad suure tõenäosusega utiliseerimisele.



Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel ütles, et kindlasti on mõnes kohas veel vana silt üleval, aga suurem osa on nüüdseks ära vahetatud.

“Oleme neid silte vahetanud vastavalt sellele, kuidas linnatööde kõrvalt on võimalust olnud,” rääkis ta. “Kui meil on vaba aega ja mehi, siis oleme selle tööga ka aega- ja jõudumööda tegelenud. Paraku ei ole jõudnud seda kõike järjest teha, sest muid kiireid asju tuleb tavaliselt vahele ja otseselt nii kiire pole sellega ka nüüd olnud.”

Välja on vahetatud endiste valdade piire tähistanud sildid ja ühinemise tulemusel uue nime saanud külade sildid. Vahetamata on veel väinatammi peal olev Orissaare valla silt, kuna uus Saaremaa valla silt on maanteeametis kooskõlastamisel. “Niipea kui selle kätte saame, paneme uue sildi üles,” sõnas Koppel.

Ta lisas, et valdade sildid soovib endale saada Saaremaa muuseum, ülejäänud lähevad esialgse plaani järgi utiliseerimisele.

“Inimesed pole nende endale saamise vastu huvi tundnud,” rääkis Koppel. “Neid on muidugi ka omavoliliselt maha võetud ja meie elu on see vahel ka keerulisemaks teinud. Oleme pidanud otsima, kus need märgid on olnud ja kuhu tuleks uued asemele panna. Aga oleme püüdnud sildid ja viidad korralikult paika sättida, et oleks nii oma inimestele kui ka turistidele ilus vaadata.”

Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et praegu ei ole sellele veel mõeldud, mis neist siltidest edasi saab. “Me ei saa ka hakata silte inimestele jagama, sest siis läheb jälle tüliks, et miks üks saab ja teine ei saa. Võimalik, et saaks ka müüki või oksjonile panna, aga siis peab keegi sellega tegelema ja meie jaoks on see hetkel kolmanda järgu küsimus,” rääkis Tuisk.

Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge ütles, et kindlasti on endistel vallasiltidel ajalooline väärtus. “Täna ei saa nende tähtsust muidugi võrrelda paarisaja aasta vanuste esemetega, kuid kindlasti ajas nende väärtus tõuseb,” märkis ta, lisades, et esialgu ei ole veel läbi mõeldud, kas sildid jäävad lattu hoiule või leitakse neile ka eksponeerimise võimalus.