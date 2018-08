Kesklinna uuenduse osas tehakse teavituskampaania

Saaremaa vallavalitsus on välja töötanud ja jagab laiali teavituslehed Kuressaare kesklinna uuendamise kohta. Vallavalitsuse meedia peaspetsialisti Kristiina Maripuu sõnul tahetakse uuendustöö piirkonnas infolehed laiali jagada enne 13. augustit, kui tööliin laieneb Lossi tänavale.



Teavituslehel on kirjas info kõikvõimalike sulgemiste kohta, tööde iseloom ning samuti kõikide asjaosaliste kontaktid. Samuti märgitakse, et kõik huvilised on oodatud ka iganädalastele ehituskoosolekutele, mis toimuvad teisipäeviti kell 15 vallavalitsuse Tallinna tn 10 II korruse suures saalis.