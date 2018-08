Kuressaare haiglas nüüd oma verevarud

Kuressaare haiglas vere välislao loomine suurendab kindlustunnet, et vajalik vereülekanne saab tehtud viivituseta ja ei pea Tallinnast verd ootama. Nimelt asub sellest nädalast saarel Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse ladu, kus on varu kõikide vere­gruppide doonorverest. Lao­seisu uuendatakse regulaarselt.

“Doonoriveri, mida saarel parasjagu ei vajata, tuuakse Tallinna tagasi ning saab üle kantud teistes haiglates. See on doonorivere kui väga hinnalise ressursi optimaalseim kasutus,” selgitas verekeskuse juhataja Riin Kullaste, kelle sõnul on saarlased olnud alati väga aktiivsed doonorid.

Kuressaare haiglas kasutati patsientide raviks mullu üle 1000 veredoosi ja ka sellel aastal on vereülekandeks kasutatud juba üle 500 doosi.