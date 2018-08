Kuressaare kindluse läänebastionil avati eile täielikult taastatud pukktuulik. Viimati asus tuulik seal 17. sajandil.



Tuuliku taastamine oli Saaremaa muuseumi, Tuulikute Meistrikoja ja Altia Eesti AS-i ühisprojekt vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks. Tuuliku püstitamine algas juuli algul, mil valmis selle jalg ning hiidlasest tuulikumeister Viktor Tammsaar hakkas ühes abilistega paigaldama tuuliku karkassi, tiibu, võlli ja teisi osi.

Vahepeal aga on tuulik juba jõudnud tekitada inimestes erinevaid tundeid. Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge tõdes, et temale isiklikult on siiski vaid üks inimene konkreetselt öelnud, et see päriselt ikka ei sobi bastionile. Samas öeldi seda enne tuuliku ehituse algust. “Kui tuulik siia kerkima hakkas, siis võin küll öelda, et kõik olid väga positiivselt meelestatud ja kiitsid projekti heaks,” kinnitas Valge.

Tema sõnul saab tuulik muuseumi külastajatele edaspidi avatud olema. “Iga huviline võib sisse vaadata ja näha, millised on tuuliku detailid. Usun, et ühel päeval paneme selle kindlasti ka tööle,” kõneles ta. Kas muuseum võiks kunagi hakata ka omajahvatatud jahust leiba küpsetama, Valge veel kinnitada ei julgenud. “Kindlasti tuleb aga neid päevi, kui tahaksime jahu jahvatada ja sellest siis ka küpsetada,” arvas ta.

OÜ Lükkepakk tuulikumeistri Viktor Tammsaare jaoks on bastionil kõrguv tuulik tema senistest töödest kahtlemata kõige uhkemas asukohas. “Seepärast nägime selle tuuliku detailide valmistamisel ka rohkem vaeva,” tunnistas ta.

Tuulikuga oli ametis kaks meistrit ning neil kulus tööks kolm kuud. “Ja nagu näha, siis tööd ei ole veel lõppenud,” märkis Tammsaar. Teha on vaja veel tuuliku sisu.

Muuseumi andmetel oli tuuleveski ajalooliselt tavapärane Kuressaare kindluse osa. On teada, et 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime. Seal paiknenud tuulik hävis hiljemalt 1711. aastal. 1787. aastal ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal põhjabastioni suurtükitorni müüridele uue Hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal 18. novembrini 1795, mil see hävis tulekahjus.

Kuressaare tuulik on järjekorras juba kuues, mis sai uue elu Altia Eesti AS-i ja selle kaubamärgi Saaremaa Vodka toel.