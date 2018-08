MAAILM: Enesetappude arv Soomes on järsult vähenenud

Veel 10–15 aastat tagasi oli laialt levinud arvamus, et majanduslikule jõukusele vaatamata on Soome riik, kus inimesed sagedamini kui mujal vabasurma lähevad. Tundub, et nüüd on olukord meie põhjanaabrite juures muutunud. Seda kinnitavad viimaste aastate statistilised andmed, kirjutab ajakirjanik Kai Jaskari Soome rahvusringhäälingu Yle veebilehel ilmunud artiklis. Soomlastel on põhjust rõõmusta...