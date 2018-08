Märtin avaldas Tänaku edu saladuse

Portaalile autosport.com antud intervjuus ütles Markko Märtin, et Ott Tänaku tulemused on läinud paremaks, kuna ta on lisaks kiirele sõidule lõpuks ka mõtlemise korda saanud.



“Kiirus on Otil kogu aeg olemas olnud, aga varem jäi tal puudu küpsusest ja suure pildi nägemisest,” vahendas Delfi Märtini kommentaari. “Kahjuks võttis selleni jõudmine kauem aega, kui võis arvata ja eks see tekitas stressi. Nüüd paistab, et ta on aru saanud, mida on heade tulemuste saavutamiseks vaja teha.”

Samas avaldas Märtin lootust, et Tänak jätkab MM-sarjas tõusvas joones. “Tal on olnud päris raske hooaja esimene pool ja kirjas palju nulliringe,” tõdes endine ralliäss. “Praegu on Otil ilmselt mõistlik võtta asja samm-sammult ja üks ralli korraga.”

Kuigi Märtinil on MM-sarjas seni kirjas viis ja Tänakul neli rallivõitu, usub saarlase mentor, et tema õpilane sõidab viis rallivõitu üle. “Ma eeldan, et Ott lööb minu viis rallivõitu üle ja kui ta seda ei tee, siis oleks see lausa läbikukkumine,” selgitas Märtin.