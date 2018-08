Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep osales 3. augustil rahandusministeeriumis kohtumisel Interreg Eesti-Läti programmi rakendamise eest vastutava ametnikuga, et saada informatsiooni programmi rahastamisvõimalustest. Kohtumise eesmärk oli uurida täpsemalt, kas ja milliseid võimalusi on programmis potentsiaalse Mõntu–Ventspilsi (Saaremaa–Kurzeme) regulaarse laevaliini avamise osas.



“Rahandusministeeriumi ametnik tutvustas programmi erinevaid toetussuundi ja rahastamispõhimõtteid, sh muudatusi, mida hetkel programmi on plaanis sisse viia. Tegemist oli üldiste rahastamisvõimaluste tutvustamisega, täpsemalt saab programmi võimalusi edasi arutada, kui on enam teavet nimetatud laevaliini kohta,” selgitas Närep.