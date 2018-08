Nortali Pärsia lahe ja Aafrika äritegevust juhib Marek Helm

Tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal äritegevust Pärsia lahe Araabia riikides (GCC) ja Aafrikas asus juhtima Saaremaalt pärit Marek Helm (fotol).



Piirkonna senine juht Peeter Smitt naasis pärast ligi kümneaastast eemalolekut Eestisse ja jätkab ettevõttes, teatas Nortal. Helmi sõnul on tal hea meel võtta vastu huvitav väljakutse. “Töötan selle nimel, et avada uusi võimalusi nii äriks kui ka panustada piirkonna riikide ambitsioonikate visioonide elluviimisse,” lisas Helm.

Nortali juhatuse esimehe ja asutaja Priit Alamäe sõnul on Nortal ligi kümne aastaga Smitti eestvedamisel ning tänu pühendunud ja tugevale tiimile suutnud piirkonnas kanda kinnitada. “Oleme tõestanud, et Nortali unikaalset e-riigi ehitamise kogemust on võimalik edukalt eksportida ka välisturgudele,” lisas Alamäe, kelle sõnul näeb ettevõte regioonis suurt potentsiaali.

Helm liitus Nortaliga 2017. aasta alguses ja juhtis seni valdkonda, mis nõustab ettevõtte kliente erinevatel eksportturgudel muutuste juhtimise ja riigirahanduse vallas. Eelnevalt töötas ta 20 aastat juhtivatel positsioonidel erinevates ministeeriumides ja ametiasutustes.