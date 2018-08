Sepad kolisid kokkutuleku Narvast Saaremaale

Varem aastakoosolekuid Narvas pidanud Eesti seppade ühendus on otsustanud oma kokkusaamisi hakata pidama Kuressaares, kus sel nädalavahetusel uuele traditsioonile alus pannakse.



“Narva muuseumis toimus igal kevadel seppade kokkutulek, festival “Barokksepis”, aga seal tekkisid ebakõlad ja nüüd üritame aluse panna uuele traditsioonile,” ütles ühenduse esimees Gunnar Vares.

Ta lisas, et kokkutulekul on plaanis natuke rääkida ühenduse teemadel ja teha lossile üks ühistöö. Muuseumi ettepanekul on selleks käsipuud, millest üks läheb lossi siseõue piletimüügikioski juurde ja teine esimese korruse näitusesaali. “Teeme kohapeal kavandid, muuseum vaatab üle ja mehed hakkavad tööle,” selgitas Vares, kuidas talgud toimuvad.

Käsipuud sepistatakse valmis lossihoovi sepikojas, mille seppade ühendus rendile võttis. “Kasutame seda oma koolituskeskusena,” lausus Vares ja tõi näiteks seal äsja toimunud Saaremaa vikati valmistamise koolituse.

Sel aastal toimub seppade kokkutulek, mis ühtlasi tähistab ühenduse 30. tegevusaastat, ühes merepäevadega, kuid edaspidi on see plaanis ühitada Kuressaare lossipäevadega. “Ma arvan, et sellest võidavad kõik. Praegu paistab, et on tekkinud kriitiline mass noori, kes on lõpetanud Vana-Vigala kooli või kunstiakadeemia ning kes tahaksid organiseeruda ja koos tegutseda,” rääkis Vares.

Saaremaal on praegu ligi kümme seppa, Eestis sõltuvalt sellest, keda sepaks pidada, 30 ja 50 vahel. Kokkutulekul peaks osalema paarkümmend raudkäppa.