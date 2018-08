Smuuli tänavale uus kõnnitee

Järgmisel nädalal alustab Asfako OÜ Kuressaares Smuuli tänava kõnnitee remonti.



“Valmis on kõnnitee skeitpargist kuni Ristiku lasteaiani. Ristiku lasteaia ees on kõnnitee korras ja tulevast nädalast on plaan hakata minema edasi lasteaiast kuni Põhja tänavani ning sealt siis lõpuks kuni Tallinna tänava ehitusel lõpetatud lõiguni,” selgitas Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk.

Kõnnitee saab uue asfaltkatte ja välja vahetatakse kehvas seisus äärekivid. Töödega seoses eemaldatakse kõnniteel olevad sidepostid ja koostöös Bofteliga viiakse sidelahendus maa sisse. Tööde maksumuseks kujuneb ca 35 000 eurot koos käibemaksuga.