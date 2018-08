Veterinaariakeskuse asemel luuakse Hiiumaa-Saaremaa keskus

Riik loob Saaremaa veterinaarkeskuse asemele Hiiumaa-Saaremaa keskuse, mis pakub samu teenuseid mis praegugi.



“Nime poolest kaob veterinaarkeskus ära, aga kõiki teenuseid pakutakse samamoodi edasi,” ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste. “Klientide jaoks ei muutu mitte midagi, lihtsalt juhtimine kahe saare vahel ühtlustatakse,” lisas ta.

Halliste sõnul saab uus osakond konkursi korras juhi veel sel aastal ning juhil saab olema töökabinet mõlemal saarel. “Kui on vaja, et juht oleks millegi pärast Hiiumaal, siis ta on Hiiumaal, kui on vaja, et ta on mingil ajal Saaremaal, siis ta on Saaremaal,” rääkis peadirektor.

Küsimusele, kas edaspidi hakatakse Saaremaa osakonda juhtima Hiiumaalt, vastas Halliste: “Ma ei oska seda hetkel kommenteerida, juht võib tulla kust iganes.” Tänapäeval pole vahet, kus asub kellegi kodu, tähtis on see, et teenus oleks olemas, lisas ta.

Maaeluministri määrus veterinaar- ja toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamisest ja nende tegevuse lõpetamisest on saadetud kooskõlastusringile. Septembris jõustuva eelnõu eesmärk on muuta VTA maakondades asuvad veterinaarkeskused osakondadeks, mis tagab tõhusama juhtimise. Töökorralduslikult vähendatakse juhtimistasandeid ja dubleerimist, parandatakse ja ühtlustatakse teenuse kvaliteeti ning struktuuriüksuste töökoormust.

Ameti 15 kohaliku asutuse tegevus korraldatakse ümber ja ameti koosseisus luuakse 11 piirkondliku pädevusega osakonda: Harjumaa keskus, Hiiumaa-Saaremaa keskus, Virumaa keskus, Jõgevamaa-Tartumaa keskus, Järvamaa keskus, Läänemaa-Raplamaa keskus, Põlvamaa keskus, Pärnumaa keskus, Valgamaa keskus, Viljandimaa keskus ja Võrumaa keskus.