JUHTKIRI: Vöimatu ja vöimalik

Kui teemaks tuleb saare keel, iseäranis mandrirahvast erinev hääliku “õ” kasutamine, kipuvad isegi saarlased arvamustes mitmesse kilda jagunema. Kõige marulisemad kolkapatrioodid nõuavad, et ö peab öige saarlase könes olema olema ümmargune nagu labidaga löödud ja täpid selle peale hanguga susatud. Ilma igasuguse peenutsemiseta. Teised jälle leiavad, vastupidi, et murdekõnel on matslik ja kolkalik maik küljes, sellest tuleb vabaneda ja end igaveseks riigikeele õigesse rüppe heita. Kolmandatel on aga täiesti suva. Nemad kohandavad oma kõnepruugi vastavalt oludele. Mandrimaal väänavad õ loogeliseks, saarde tagasi tulles aga pöörduvad sujuvalt täppide juurde tagasi.

Geograaf Taavi Pae ettepanek Saaremaal õ-hääliku piir tähistada ei oma tänapäeval teaduslikus mõttes enam mingit tähendust, küll aga on väärtuslik ühe piirkonna kultuurilise identiteedi olulise märksõna laiema tutvustamisena. Ja näitab kindlasti ka seda, et saarlaste huumorimeelega on kõik parimas korras.