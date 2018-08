Liina Kolk purjetas RS Aero 5 klassi naiste maailmameistriks

Inglismaal Weymouthis toimusid 6.–10. augustini RS Aero maailmameistrivõistlused, kus RS Aero 5 klassis võitis üldarvestuses teise koha Liina Kolk, kuid naiste arvestuses omistati saarlannale siiski kuldmedal.



Üldarvestuse maailmameistriks seilas end inglane Ben Hutton-Penman 31, teine oli Liina Kolk 36 ja kolmas inglane Andrew Frost 39 punktiga. Naiste arvestuses järgnesid Kolkile inglannad Kate Sargeant 63 ja Lucy Greenwood 140 punktiga. “Olud olid mulle igati sobivad,” rääkis Liina Kolk.

“Inglastel ilmselt otsest eelist polnud, kuna tugevama tuulega polnud meie võistlusradadel hoovusel kuigi suurt mõju. Tugevam tuul sobis mulle hästi, kuna krüssus olin nendes oludes väga kiire ja ka allatuule otstel tundsin end enamasti üsna kindlalt. Veidi vaiksemad tuuleolud olid vaid esimesel päeval ja ülejäänud võistluspäevadel oli tuul tugevam. Viimasel päeval isegi üsna ekstreemne, puhanguti kuni 17 m/s.”

Ehkki rajad asusid kaldalt kaugel ja võistluspäevad venisid seetõttu pea seitsmetunnisteks, siis Liina Kolki hinnangul oli võistluse korralduslik pool merel väga heal tasemel ja suurepärane atmosfäär valitses ka kaldal. RS Gamesi melu jätkub Weymouthisse veel terveks augustiks. Liina Kolki võiduvõimalus läks eelkõige üheksanda sõidu stardi nahka. Hiljem selgus kaldal, et ta oli stardist mõne sekundi võrra liialt varakult välja kiirendanud ja sellega teisena lõpetatud sõidu eest valestardi kirja saanud.

Sellega tõusis enne viimast päeva kolmepunktilise eduga liidripositsioonile hoopis inglane Ben Hutton-Penman ning kolmandale kohale 4 punkti kaugusele platseerus Andrew Frost. “Eks punkt või paar jäid ka mõnes teises sõidus tehtud vale poolevaliku taha,” tunnistas Liina Kolk.

“Viimaseks päevaks prognoositud ekstreemsed tuuleolud lasid läbi viia vaid ühe sõidu ja kuna mõlemad konkurendid samuti tugevas tuules head kiirust näitasid, siis viimases sõidus olin juba rohkem keskendunud teise koha säilitamisele.”

Liina Kolki sõnul on konkurents RS Aero 5 klassis aastatega järjest tugevamaks läinud, mistõttu on ta ka üldarvestuse teise kohaga väga rahul, kuigi eks see napp valestart jääb mõneks ajaks veel kripeldama. “Samas eks natukene lohutust pakub ka naiste arvestuse kuldmedal,” lausus ta, lisades, et talle endale on üldarvestuse medal siiski suurema tähtsusega.

Samas klassis oli teine Saaremaa merispordi seltsi purjetaja Sander Puppart seitsmes.