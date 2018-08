Lossi tänaval paljastus sillutis

Kuressaare kesklinna uuendamise käigus löödi eile kopp maasse Lossi tänaval, kus oodatult tuli asfalti alt nähtavale üle saja aasta vanune ja kohati hästi säilinud tänavasillutis. Tegemist on samast ajastust ja samas stiilis laotud tänavakatendiga kui see, mis paljandus linna raekoja ees.

Objektil arheoloogina töötav Garel Püüa märkis, et üllatus see ei olnud. Vanematel fotodel on sillutis kenasti näha. Püüa märkis, et sillutis on ladumistehnoloogialt teistsugune kui tänased tööd. ”Nüüd sellisel viisil enam ei tehta,” märkis ta. Sillutis ei ole siiski säilinud täies mahus, vaid piki tänavat jookseb keskelt arvatavasti soojatrassi jaoks tehtud läbikaeve. Arheoloog ütles, et tema ootab seda, mis nüüd sillutise alt välja tuleb. Kaevet süvendatakse veel paarikümne sentimeetri võrra.